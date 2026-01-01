Две досъдебни производства са образувани в Перник по случаи на закана за убийство и домашно насилие, съобщиха от ОДМВР – Перник.

Служители на Първо районно управление разследват случай на отправени закани за убийство. Сигналът е подаден вчера от 38-годишна жена от Перник, която съобщила, че 41-годишният ѝ брат ѝ е отправил по телефона заплахи във връзка с имотен спор. Според полицията отправените реплики са предизвикали основателен страх за живота и здравето на жената. От нея са снети подробни писмени сведения, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

В отделен случай служители на Второ районно управление са започнали бързо производство за домашно насилие. Около 21:30 часа вчера 40-годишна жена е подала сигнал, че е била пребита от 39-годишния си съпруг. По данни на полицията мъжът ѝ е нанесъл удар в областта на лицето, в резултат на което ѝ е причинена телесна повреда в условията на домашно насилие.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. От пострадалата са снети писмени сведения, а работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.