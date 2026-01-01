38-годишна жена и 27-годишен мъж са задържани за хулиганство, след като отправили обиди и нападнали полицейски служители в Мадан, съобщиха от ОДМВР – Смолян.

Сигналът е подаден на телефон 112 на 5 юли около 18:00 часа от 19-годишен младеж, който заявил, че след възникнал конфликт е бил ударен по главата от 27-годишния мъж.

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При проверката полицаите установили двамата на ул. „Обединение“ в града. По време на опита да бъдат снети сведения те започнали да отправят обидни и нецензурни думи и закани към униформените, оказали съпротива и им нанесли удари с ръце и крака.

Пробата за алкохол на жената е отчела 1,21 промила, а на мъжа – 0,71 промила. Тестовете за наркотици са отрицателни.

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Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство за хулиганство.