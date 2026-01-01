Двама 36-годишни мъже бяха задържани в рамките на няколко часа в община Дулово, след като са установени да управляват моторни превозни средства след употреба на алкохол с концентрация над 2 промила, съобщиха от ОДМВР – Силистра.

Първият случай е от 5 юли около 21:10 часа в Дулово. При полицейска проверка е спрян мотоциклет „Хонда“, управляван от 36-годишен мъж. Тест с дрегер е отчел 2.16 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържан е за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Само няколко часа по-късно през нощта – около 02:30 часа на 6 юли, в село Вокил полицейски служители спрели за проверка лек автомобил „Опел“, управляван от друг 36-годишен мъж. Пробата с дрегер отчела 2.21 промила алкохол. На водача е издаден талон за медицинско изследване и е взета кръвна проба за химичен анализ. Той също е задържан за срок до 24 часа, а в Районното управление в Дулово е започнато бързо производство.