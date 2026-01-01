Окръжна прокуратура – Бургас внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на двама служители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас, обвинени в умишлена безстопанственост.

Според прокуратурата обвиняемите – изпълнителен директор на дружеството и служител по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“, са действали в съучастие и с умишлените си действия са причинили значителни материални щети на ВиК-Бургас.

13 задържани при акцията на ГДБОП във ВиК-Бургас, директорът на дружеството е с повдигнато обвинение

По данни на държавното обвинение за периода от януари до юли 2026 г. в полза на друго търговско дружество са били преведени 303 281 евро, въпреки че договорените между двете дружества дейности не са били изпълнени. Така на ВиК-Бургас са нанесени значителни материални щети.

Прокуратурата посочва, че изпълнителният директор на дружеството е привлечен към наказателна отговорност като извършител, а другият като помагач.

Окръжният съд в Бургас е насрочил заседанието по искането за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 6 юли от 14:30 часа.