Столичанин е задържан с близо 3 промила алкохол зад волана, съобщиха от полицията в Перник.

Той е задържан от служители на Районното управление в Радомир.

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Проверката е извършена малко преди полунощ на 4 юли в село Долни Раковец. Лек автомобил, управляван от столичанина, е бил спрян за проверка, а тестът с дрегер е отчел 2,79 промила алкохол в издишания въздух.

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Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, автомобилът му е иззет, а той е дал кръвна проба за химичен анализ.

По случая е образувано бързо производство.