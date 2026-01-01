Мъж е задържан за управление на автомобил след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

В Перник задържаха мъж, шофирал с над 3 промила

Около 18.00 ч. вчера на ул. „Стара планина“ в гр. Перник е извършена проверка на лек автомобил „Ровър“, управляван от 57-годишен жител на с. Дивотино. Тестът с техническо средство е отчел 2,42 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е отказал кръвна проба за химичен анализ.

Автомобилът е иззет. Водачът е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед. Образувано е бързо производство под надзора на прокуратурата.