Задържаха мъж от Стара Загора за телефонна измама в Габрово, съобщиха от полицията.

На 16 февруари е подаден сигнал от 82-годишена жена, че е била въведена в заблуждение по телефона от непознат, представил се за униформен.

Ало измама на жена като на филм: Разговор с „комисар“ и „свещеник“, „кодова реплика“ при предаване на парите

От нея било поискано да съдейства за залавяне на телефонни измамници. Жената е предала на непознат сумата от 17 000 евро и златни накити.

Заловен е 70-годишен мъж, който е получил парите. Сумата не е възстановена.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Случаите на телефонни измами срещу възрастни хора продължават да бъдат значим проблем, разкривайки уязвимости в социалната защита. Данните показват, че схемите, в които се злоупотребява с доверието на по-възрастните граждани, водят до сериозни финансови загуби и емоционални травми.

На 16 февруари 2024 г. 82-годишна жена от Габрово стана жертва на измама, при която предаде 17 000 евро и златни накити на непознат, представящ се за униформен служител.

Този случай, в който потърпевшата е била въведена в заблуждение да „съдейства“ за залавяне на измамници, е пореден от дълга поредица подобни инциденти.През предходната година, на 14 май 2023 г., 86-годишна жена от Стара Загора беше измамена със сумата от 40 000 лева по сходна схема, свързана с предполагаемо "съдействие на полицията".

По-късно, на 18 февруари 2024 г., 74-годишна жена от село Орешак, Ловешко, предаде 6510 евро и 2160 британски паунда, след като претърпя четиричасов телефонен тормоз от мним полицай.В отговор на зачестилите престъпления, органите на реда предприемат мерки.

Отделни областни дирекции на МВР, като тези в Русе и Стара Загора, организират специализирани операции срещу телефонните измами, целящи залавянето на извършителите. Паралелно с това, Министерство на вътрешните работи последователно провежда информационни кампании.

Чрез постоянни препоръки, разпространявани в публичното пространство, МВР призовава гражданите да не дават пари на непознати, да не предоставят лични данни по телефона и незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление при съмнения за измама.

Тези системни предупреждения представляват институционален подход за превенция, насочен към повишаване на бдителността, особено сред уязвимите групи.Работата по текущите случаи продължава под надзора на прокуратурата, което подчертава необходимостта от прецизно правоприлагане в борбата с този вид престъпления.