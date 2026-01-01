Криминалисти от РУ – Сливен задържаха извършител на серия взломни кражби от вендинг автомати. Престъпленията са извършени през месец февруари на територията на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

След проведени издирвателни действия в началото на седмицата е арестуван 42-годишен криминално проявен мъж. Разследването установява, че той е съпричастен към три случая на взломяване на вендинг автомати за топли напитки и кражба на монети.

Нанесените щети все още се изясняват. Работата по образуваните досъдебни производства продължава.