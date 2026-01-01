Кавала наскоро се оказа в центъра на един особен и дълбоко човешки казус, свързан с хората, които загубиха живота си по време на пандемията от Covid-19.

Общо 150 тела на хора, които са се разболели от Covid-19 и впоследствие са починали в периода на пандемията, са били поставени в специални пластмасови чували съгласно тогава действащото строго съвместно министерско решение (КΥΑ), след което са били погребани по установения ред.

Липса на разлагане пет години по-късно

Служители в Общинските гробища на града установили при първата ексхумация, че пет години по-късно не е настъпило никакво разлагане. Това наложило да бъде задействана процедура по ексхумация, премахване на пластмасовите чували и последващо повторно погребване на телата.

Ексхумацията била предварително планирана, тъй като, по информация на служебни представители на община Кавала, съществува недостиг на свободни места за нови погребения. Процедурата обаче разкрила изключително трудна ситуация – телата не са се разложили дори след пет години, именно заради поставянето им в херметически затворени пластмасови чували, както е изисквало първоначалното решение.

„Труден, но необходим процес“

„Тези ексхумации са труден, но необходим процес“, подчертават представители на общината. „Спазването на съвместното министерско решение беше задължително, но вероятно тогава никой не е предвидил как ще настъпи разлагането, ако няма достъп на кислород. Така телата са останали почти непокътнати заради пластмасовите чували. Въпреки трудностите, цялата процедура по ексхумацията и повторното погребване ще бъде извършена с пълно уважение към починалите и техните семейства“.

Първоначално разпоредбата е предвиждала починалите от Covid-19 да останат погребани в продължение на десет години по съображения за обществено здраве. По-късна ревизия обаче е намалила този срок на пет години, което е позволило на общината да пристъпи към ексхумация.

Решение без финансово натоварване за семействата

По време на заседание на Общинския съвет е взето единодушно решение ексхумацията и повторното погребване да се извършат без никаква финансова тежест за семействата на починалите.

Очаква се цялата процедура да приключи през следващите седмици, като всички тела ще бъдат отново погребани съгласно новите протоколи. Целта е да се гарантира, че ще останат в земята достатъчно дълго, за да се осъществи естественият процес на разлагане.

Макар и с технически характер, този случай напомня за безпрецедентните предизвикателства, които донесе пандемията от Covid-19 – не само за здравната система, но и за обществото като цяло.