57-годишен мъж преби малко кученце с дървен кол във Великотърновско, съобшиха от полицията.

На 25 февруари е подаден сигнал, че в двора на имота си мъж той нанася побой на кучето в село Масларево.

Установено е 3-4 месечно куче и дървен кол.

При извършен медицински преглед на животното са установени множество фрактури и кръвонасядания.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.

През последните години има поредица от тежки случаи, които предизвикаха обществен отзвук и доведоха до конкретни правни действия. Един от тях е инцидентът от 4 август 2025 г. в Тетевен, когато 39-годишен мъж умишлено удря и убива бездомно куче с метален предмет.

Този случай, заснет от видеокамери, доведе до задържането на извършителя за 72 часа и последващо привличане като обвиняем.Друг значим случай е от 9 ноември 2025 г. в столичния квартал „Разсадника“, където шофьор умишлено прегазва спящо куче с чип. Въпреки първоначалните твърдения за неволна маневра, събраните доказателства доведоха до обвинение за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно.

Разследването по този случай включваше назначаване на ветеринарномедицинска експертиза, която потвърди тежките травми, наложили евтаназия на животното.Сред подобните прояви следва да се отбележи и инцидентът от средата на юни 2025 г. в Българово, където 46-годишен мъж е задържан, след като влачил куче, завързано за автомобила си по пътното платно.

Подобни действия демонстрират липса на състрадание и пряко нарушение на хуманното отношение към животните.Всички тези случаи подчертават системния подход на правоприлагащите органи.

При подадени сигнали се инициира досъдебно производство, като се провеждат разпити на свидетели, изземват се веществени доказателства и се назначават експертизи. Като ключова институционална мярка, Наказателният кодекс, в частност чл. 325б, ал. 2, предвижда наказание лишаване от свобода от две до осем години и глоба от 2000 до 10 000 лева за жестокост към гръбначни животни, причинила смърт или трайно страдание.

Паралелно, Законът за защита на животните, чрез своите членове 7 и 26, категорично забранява насилието и задължава държавата да реагира при сигнали за жестокост, осигурявайки правна рамка за предприемане на мерки.

Тези конкретни политики и действия показват ангажимента на държавните институции за справяне с проблема, макар всеки нов случай да напомня за непрекъснатата нужда от бдителност и справедливост.