Районният съд в Дупница призна мъж за виновен за жестокост към куче, съобщиха от съда.

На 28 август 2024 г. в Рила той е проявил жестокост към животното, като е причинил смъртта му и деянието е извършено по особено мъчителен начин за животното

Мъжът е подхвърлил е парче колбас, съдържащо химическо вещество - етиленгликол, съставна част на антифриза, което кучето е погълнало и попадайки в стомашно-чревния му тракт е довело до спиране на дишането и недостиг на кислород в мозъка и сърцето.

На мъжае наложено наказание - „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и „глоба“, в размер на 1022,58 евро - равностойност на 2000 лева. Изтърпяването на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът осъжда подсъдимия да заплати по сметка на ОД на МВР-Кюстендил направените по делото разноски, в общ размер на 510,86 евро, за изготвена ветеринарномедицинска експертиза; видеотехническа експертиза и токсикохимична експертиза, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт и по сметка на Районния съд - сумата от общо 260,96 евро за изготвена съдебнопочеркова експертиза и за разноски за явяване на вещите лица по делото.

Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок пред Окръжен съд-Кюстендил.