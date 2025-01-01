Открито е починало куче в двора на кооперация, разположена на несебърската улица „Васил Левски”, съобщиха от полицията.

Обвинена е 39-годишна жена с френско гражданство, живееща на адреса. Тя заявила, че кучето било болно и затова го изхвърлила през шестия етаж на кооперацията, след което то починало.

Французойката споделила суицидни намерения, поради което е откарана в Центъра за психично здраве в Бургас за преглед и лечение. Оттам обаче отказали да я настанят.

Тествана е за употреба на алкохол, като дрегерът отчел 1,54 промила. Задържана е за срок до 24 часа, предава NOVA .

Тялото на кученцето е иззето и откарано за съхранение в общинския приют за бездомни животни в Несебър. По случая се води разследване.