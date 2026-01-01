„Достъпът до качествено здравеопазване не бива да се превръща в лукс само за онези, които могат да си го позволят“, заяви папа Лъв XIV на аудиенция днес с участниците в конференция за здравеопазването, която се състои в момента в Рим, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Здравето не трябва да бъде лукс за малцина, а основно условие за социален мир“, каза папата.

„Гарантирането на всеобщо здравеопазване не е просто техническа цел, която трябва да бъде постигната, то е преди всичко морален императив за обществата, които искат да определят себе си като справедливи".

„Грижата за здравето трябва да бъде достъпна за най-уязвимите, и то така, че да се пази тяхното достойнство, освен това не бива да се допуска несправедливостта да се превърне в семе на раздора“, завърши той.