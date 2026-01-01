Президентът Илияна Йотова провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, които ще представят своите номинации за състава на Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с изтичането на мандата на нейните членове.

ЦИК е една от институциите, които са в основата на демократичните процеси, отбеляза президентът.

В началото на консултациите Йотова обърна внимание на възражение, постъпило от ПП-ДБ във връзка с определените в методиката мандати за членове на ЦИК.

Според ПП-ДБ е допусната неточност при определянето на разпределянето на местата в ЦИК между парламентарно представените партии и коалиции. Спред тях е приложен неправилно методът Хеър – Ниймайер и не е отчетено ограничението, предвидено в закона, че никоя партия или коалиция не може да получи повече от 7 места в състава на ЦИК.

Това ограничение следва да бъде приложено преди окончателното разпределение на окончателните места, а не след него, пише във възражението.

Според ПП-ДБ правилната методика е следната: определя се пропроционалния дял на всяка парламентарно представена партия или коалиция въз основа на представителството й в НС чрез метода Хеър – Ниймайер. При настоящия състав на НС квотата на Хеър е 240/15 =16 и следва делението. Прилага се законовото ограничение, че никоя партия и коалиция не може да има повече от 7 членове на ЦИК - следователно "Прогресивна България" получава максимално допустимите 7 места, а останалите 8 места следва да бъдат разпределени между останалите парламентарни сили. За тази цел от изключението следва да бъде изключена парламентарната група на "Прогресивна България", тъй като нейното представителство вече е определено от законния максимум.

В заключението на ПП-ДБ се посочва, че неправилното приложение на методиката в настоящия случай би имало значение не само за конкретното разпределение на местата в ЦИК, но и за бъдещото тълкуване и прилагане на Изборния кодекс. Допускането на подобен подход би създало нежелан прецедент.

От ПП-ДБ настояват да се извърши проверка на приложената методика и да се установи дали разпределението е направено в съответствие със законовите изисквания и с принципа на пропроционалното представителство.

Президентът Илияна Йотова посочи, че от утре специализирана комисия към правния отдел от специалисти и експерти към Президентството, ще проверят документите, за да може ако има нередности да се реагира и те да бъдат оправени.

БТА

Правилата са утвърдени с указ са съставени при стриктно тълкуване на закона, който въвежда алгоритъм за определяне на квотите в ЦИК на партиите и коалициите и изисква съотношението между парламентарните групи да бъде запазено чрез метода на най-големия остатък. Това каза проф. Ивелина Димитрова, секретар по правни въпроси към президентската институция.

Математическият модел въведен от разпоредбата се допълва от забраната една партия и коалиция да има мнозинство в комисията и от правилото, че когато партиите имат равни отстатъци след първоначалното приложение, предимство има по-малката парламентарна група.

Следва да се определи квотата на Хеър, която се основава на общия брой мандати в Народното събрание.

Така мандатите се разпределят, както следва: ПБ – 8,18, ГЕРБ – 2,43; ПП-ДБ – 2,31; ДПС – 1,31, „Възраждане“ – 0,75.

До разпределянето на 13 места няма спор. За останалите две места се предлага те да бъдат разпределени между „Възраждане“ и ГЕРБ, като остатъкът при ГЕРБ е 0,43.

При прилагането на този метод се стига до ситуация, при която ПБ биха имали мнозинство – общо 8 места, въпреки че максималният брой, който могат да получат, е 7. Това едно място трябва да бъде разпределено на една от оставащите парламентарни групи като това са ПП-ДБ и ДПС, които са равни. Мястото отива при по-малката парламентарна група.

Божидар Божанов от "Да, България" попита президента дали е поискано становище от ЦИК и предложи да първо да се изчака то да дойде, да се отложи настоящата процедура, за да е сигурно, че законът ще бъде приложен правилно. Той отбеляза, че това е важно за прилагането на закона в бъдеще от гледна точка на разпределението не само в този ЦИК, но и разпределението на местава в СИК и на места в общински съвети и бъдещ парламент.

Той даде и пример с местните избори през 2019 г., "Ако Борис Бонев тогава не беше изваден от изчисленията, то тогава Столичният общински съвет нямаше да бъде попълнен".

Различни юридически тълкувания могат да доведат до различни резултати, но математиката е доста по-точна наука. Смятаме, че това, което вие представихте дописва закона. Ако вашето тълкувание бъде приложено спрямо малко по-различни резултати, може да имаме реална ситуация, в която ЦИК е непопълнена, отбеляза той.

Станислав Атанасов от ДПС отбеляза, че това е втори път, при който се назначава ЦИК и се прилага методът. По думите му Божидар Божанов се опитва да въведе медиите в заблуждение.

Според Атанасов твърденията на Божанов не се отнасят към чл. 46 от Изборния кодекс, който единствено третира назначаването на ЦИК. РИК, СИК, както и ОИК се назначават при друг правен състав. "Последната промяна на чл. 46 е редакция, която вие сте гласували заедно с ИТН през 2021 г. и тогава "Демократична България" с 27 народни представители получава 2 места, т. е облагодетелства вас тази промяна, а тогава БСП с 43 народни представители също получава 2 места. Вие тогава не сте протестирали, интересно е защо протестирате сега, когато се спазва абсолютно същия алгоритъм, а той се определя само от чл. 46, ал. 8 от Избирателния кодекс".

Благодаря, че не оставяте капка съмнение за това, че разговорът е политически, но внушенията бяха направени в последните дни от ваша страна и вашите колеги говорят в обратната посока, каза още Илияна Йотова на Божидар Божанов. Много бих искала да се запази експертният разговор на тази маса, добави Йотова.

Изборният кодекс предвижда конкретни правила за разпределението на местата в ЦИК съобразно парламентарното представителство на партиите и коалициите според резултатите от последните парламентарни избори, заявиха от прессекретариата на държавния глава миналата седмица в отговор на журналистически въпроси относно правилата за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК, утвърдени с президентски указ от 29 май 2026 г.

Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, се посочва в Изборния кодекс. За председател, заместник-председатели и секретар не могат да бъдат назначавани лица, предложени от една и съща парламентарно представена партия или коалиция, сочат разпоредбите на кодекса.

При назначаването на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започва от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в комисията, според Изборния кодекс. Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента.

Предложените кандидати ще бъдат изслушани на 12 юни. Това съобщи в края на консултациите президентът Илияна Йотова. Изслушването ще се проведе в президентската институция от 12:00 часа. Веднага след тях, при приключване на процедурата, ще бъде издаден и указът за назначаването на новата ЦИК, допълни тя.

„Даваме достатъчно време – след като специализирана комисия от експерти към президентската администрация прегледа дали има нередности в документите на кандидатите, ще бъдете своевременно уведомени, за да можете да ги отстраните“, посочи държавният глава.

Йотова уточни, че забавянето при определянето на състава на ЦИК е свързано с предстоящите частични местни избори на 15 юни, включително и в един от районите на столицата. „Искахме този изборен цикъл да бъде завършен от настоящия състав на ЦИК, който разполага с достатъчно опит, за да не се допуснат пропуски“, допълни тя.