Депутатите гласуваха да бъдат прекратени правомощията на председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия въз основа на подадено искане от Пламен Тончев. Това обяви в началото на днешното пленарно заседание председателят на Народното събрание (НС) Михаела Доцова.

Точката бе втора за днес. "За" гласуваха 144 народни представители, 8 гласуваха "против", а 1 "въздържал се".

Божидар Божанов каза, че ще гласува против оставката, защото преди една година Тончев е оставил много важен пост - шеф на контраразузнаването, "за да работи сериозно и задълбочено в Комисия по досиетата. Той направи тази жертва без да бъде подлаган на натиск, без Пеевски да го заплашва с компромати. Отиде в Комисията по досиетата, за да върши много сериозна работа там и аз настоявам г-н Тончев да си свърши работата".

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Да не му позволяваме да избяга от този важен ангажимент, който той сам пое преди една година, каза още Божанов.

"Извън иронията - не може да продължава практиката хора да бъдат размествани по шахматната дъска по команда отгоре отзад и зад кулисите най-вече. Не може с компромати да се държат шефове на контраразузнаването. Ние както гласувахме против назначаването му в ДАНС, днес ще гласуваме и против неговата оставка.

Преди два дни - на 22 юли, Тончев бе избран от НС за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

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Тончев беше единственият кандидат за председател на ДАНС и предложен от Министерския съвет. Тончев е заемал поста и преди - през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на Агенцията Димитър Георгиев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност. През 2025 г. Тончев беше освободен от поста по собствено желание, след което в края на май 2025 г. Народното събрание го избра за председател Комисия по досиетата, предава БТА.

По време на изслушването на Пламен Тончев в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред той беше попитан защо е решил да се върне в ДАНС и имало ли е натиск върху него, за да поиска да бъда освободен. Тончев отговори, че натиск не е имало. Аз съм предложение на Министерския съвет, не кандидатствам за длъжността. Явно след моето напускане и изтеклата година и два месеца ръководството на държавата е преценило, че все още съм необходим за ДАНС, каза още Пламен Тончев.