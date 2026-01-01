От 20:00 до 21:00 ч. ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Докато тече изпълнението им са възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона, поясниха от пътната агенция.

За възможни затруднения при закупуването на маршрутни карти и винетки предупредиха от АПИ и за периода от 26 до 28 май. Тогава също бяха извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси.