Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната Среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). На срещата ще бъде отбелязана 30-годишнината от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 1996 г. Тя ще се проведе в Националния дворец на културата (НДК) в София, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Форумът на високо равнище в София е заключителният етап от българското председателство на ПСЮИЕ, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха България ще предаде председателския пост за следващата година на Румъния.

Президентът Илияна Йотова ще посрещне ръководителите на делегации от 12 държави участнички в ПСЮИЕ и на Съвета за регионално сътрудничество.

Сред участниците са президентът на Словения Наташа Пирц Мусар, президентът на Албания Байрам Бегай, президентът на Черна гора Яков Милатович, президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу и Денис Бечирович - председателстващ Председателството на Босна и Херцеговина.

Във форума ще участват и министър-председателят на Молдова Александру Мунтяну, министър-председателят на Сърбия Джуро Мацут, министърът на външните работи на Гърция Георгиос Герапетритис, министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, министърът на външните и европейските въпроси на Хърватия Гордан Гърлич Радман, както и министърът на външните работи на Румъния Оана Цою.

В срещата ще участва и Амер Капетанович – генералният секретар на Съвета за регионално сътрудничество, който е оперативното звено на ПСЮИЕ.

Ръководителите на делегации ще проведат пленарна сесия, която ще бъде открита от президента Илияна Йотова. На нея ще бъде обсъдена декларация по повод 30-годишнината на инициативата и ще се проведе дискусия на тема „Укрепване на регионалното единство за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще“. След края на Срещата на върха съвместни изявления за медиите ще дадат ръководителите на делегациите на т.нар. тройка – Албания, България и Румъния, който са предходният, настоящият и поемащият председателството на ПСЮИЕ.

ПСЮИЕ е регионална платформа за диалог за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения в Югоизточна Европа. Началото на инициативата е поставено през юли 1996 г. в София, когато на среща на министрите на външните работи на осем държави от ЮИЕ е приета Софийската Декларация за добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. В годините броят на страните участнички се увеличава и днес те са 13 – Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора, обясниха от прессекретариата на президентството.

От създаването на инициативата досега България е поемала четири пъти едногодишното ротационно председателство на ПСЮИЕ. На 16 юни 2025 г. в Тирана страната ни прие председателството, което се проведе под мотото „Компас към стабилност, сигурност и устойчивост“.

Среща на министрите на външните работи на страните участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) ще бъде председателствана днес от министъра на външните работи Велислава Петрова, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Срещата е част от заключителните събития в рамките на българското председателство на ПСЮИЕ и ще се проведе под мотото „Споделен компас за стабилен, сигурен и устойчив регион – 30 години регионална ангажираност и европейски стремеж“.

Участие в нея ще вземат министрите на външните работи на Република България, Република Косово, Република Гърция, Босна и Херцеговина, Република Албания, Република Северна Македония и Република Хърватия. В срещата ще участват и делегации на Република Турция, Република Сърбия, Румъния, Република Молдова, Черна гора и Република Словения.

Министрите ще обменят мнения по ключови въпроси от регионалния дневен ред, включително актуалната обстановка в Югоизточна Европа, предизвикателствата пред сигурността, както и възможностите за засилване на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция.

Сигурността и мира в Черноморския регион, както и ролята на страните от Югоизточна Европа, обсъдиха в понеделник участници на конференция „Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море“, посветена на ПСЮИЕ.