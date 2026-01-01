Епидемия от холера, започнала в началото на месец май в североизточния нигерийски щат Борно, отне живота на най-малко 74 души и зарази над 7800 души, поставяйки здравните заведения под огромно напрежение, съобщи хуманитарната организация „Лекари без граници“, цитирана от Ройтерс.

От организацията съобщиха, че към 7 юни са регистрирани 7850 предполагаеми случая в 14 местни административни района, позовавайки се на данни от Здравното министерство на щата. Броят на заразените нараства рязко с всеки изминал ден.

Епидемията натоварва допълнително и без това крехката здравна система в регион, който от 17 години е арена на въоръжена ислямистка дейност, масово разселване на населението и лошо водоснабдяване и санитанри условия. Това увеличава риска от по-широко разпространение на заболяването, ако мерките за овладяването му се окажат недостатъчни.

Неправителствената организация „Лекари без граници“, в сътрудничество със Здравното министерство на щата, е създала център за лечение на холера в столицата на щата – Майдугури, за да подпомогне борбата с епидемията.

„С всеки изминал ден виждаме все повече хора да пристигат с тежка водниста диария и обезводняване, като много от тях са изминали дълги разстояния, за да получат медицинска помощ“, заяви Биенфе Томбола, медицински координатор на „Лекари без граници“ за спешната реакция в Майдугури.

От организацията съобщиха, че е общият брой на приетите за лечение от нея пациенти от началото на епидемията 7439, което прави сред по около 230 новопостъпили на ден. Само на 5 юни са регистрирани над 500 нови случая – най-високия брой новоприети пациенти за един ден от началото на операцията.

Холерата е заболяване, предавано чрез замърсена вода, което се разпространява особено лесно в райони без достъп до чиста вода и адекватни санитарни условия, посочва Ройтерс.

Според хуманитарната организация властите планират ваксинационна кампания, докато организацията продължава да разширява лечението, хигиенните мерки и наблюдението с цел овладяване на епидемията.