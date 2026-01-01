Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 31-годишен мъж и 21-годишна за трафик на жена с цел проституция, съобщиха от обвинението.

В периода от 22 април до 7 юни, обвиняемите са набрали и транспортирали жената от село в община Стара Загора до София, с цел да бъде използвана за развратни действия.

Спецкация във Врачанско, има задържан за склоняване към проституция

Те са настанили жената в апартамент в столицата да извършва развратни действия с различни лица. На жената е обещано да получава доходи от предоставените сексуални услуги.

Мъжът е осъждан за различни престъпления в България и Германия. Той е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.

На жената е наложена мярка „парична гаранция“.