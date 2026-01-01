Папа Лъв XIV заяви, че е силно разтревожен от новините, продължаващи да постъпват от Иран и Близкия изток, и призова за спиране на насилието и подновяване на усилията за отваряне на пространство за диалог, предаде Ройтерс.

На деветия ден от американско-израелската офанзива срещу Иран първият в историята на Ватикана папа американец предупреди, че конфликтът подхранва страх и омраза, и изрази опасения, че конфронтацията може още повече да се разрасне.

Папа Лъв ХІV: Войната никога не е неизбежна, оръжията трябва да замлъкнат

"Наред с епизодите на насилие и разрушения и ширещия се климат на омраза и страх все повече нарастват опасенията, че конфликтът може да се разрасне и че и други държави от региона, включително скъпият на всички ни Ливан, може отново да потънат в нестабилност", каза Светият отец по време на молитвата "Ангел господен" на площад "Свети Петър".

"Нека отправим смирена молитва към Господа грохотът на бомбите да спре, оръжията да замлъкнат и да се отвори пространство за диалог, в който гласът на народите да може да бъде чут", допълни папата.