Огромен военен понтон от вилата на бившата Школа за запасни офицери се откъсна и плава безконтролно цяла седмица в големия язовир на „Тотлебен вал“ в Плевен.

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Съоръжението се заби в преливника, поставяйки под реална заплаха язовирната стена и рискувайки да предизвика опустошително наводнение, предава Агенция "Бълфото".

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​Въпреки десетките панически сигнали на местни жители, армията реагира със закъснение и извлече конструкцията едва на 8 юни.

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На място спешно са пристигнали водолази от Белене за оглед на щетите, като е поета отговорност опасният обект да бъде спешно нарязан и унищожен.