Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска обяви, че днес ще се срещне с българския президент Илияна Йотова в София.

"Това е естествено продължение на нашата среща в Ереван – един приятен женски разговор. Трябва да кажа, че когато за първи път се срещнах с г-н Радев в София и се случи този инцидент със знамената, той беше забравен, но всички ние, които присъствахме на работния обяд, където той говори за необходимостта от сътрудничество в много области, в които заедно бихме постигнали по-добро, по-лесно, много успехи. И мисля, че това е единственият начин да се държим добросъвестно. Нека не се обиждаме, нека не се нараняваме, нека се опитваме да си мерим думите", казва в интервю за македонската медия „360 градуса“ Силяновска.

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Силяновска идва днес в София с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви във вторник, че не знае какво да очаква от срещата в София между президентите на България Илияна Йотова и на Северна Македония Гордана Силяновска. Силяновска потвърди в телевизионно интервю, че такава среща ще се проведе в рамките на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

„Наистина не знам какво бих могъл да очаквам и какво би било евентуалното съдържание на срещата“, заяви Мицкоски в отговор на журналистически въпрос по време на посещението си в община Гьорче Петров.

По думите му "като човек очаква страната да поддържа добросъседски отношения с всички". Като премиер обаче ще направи всичко по силите си, за да защити идентичността и интересите на гражданите и държавата. По думите му целта е да се изградят "добросъседски отношения с всички", основани на принципа „на двупосочната улица”.

„Имаме план и стратегия и се движим по тях. Не сме обещавали чудеса, защото не сме чудотворци. Всеки, който обещава чудеса, лъже. Ние само обещавахме упорита работа, която и вършим. Знам, че има очаквания някои неща да се случат по-бързо, но това, което казвам днес, го казах още в кампанията за изборите през 2022 г. и ще продължа да го казвам, защото нещата трябва да бъдат поставени на здрава основа, за да нямат поколенията след нас главоболията, които ние имаме. Работим старателно, честно и усилено и резултатите бавно идват. Няма много да говоря за детайлите“, заяви Мицкоски.

В интервюто си вчера Гордана Силяновска заяви, че очаква на срещата с българския президент „да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем”, а срещата с Йотова определи като „естествено продължение” на срещата им в Ереван, където са имали „приятен женски разговор”.