Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД. Решението е взето на днешното заседание на регулатора, съобщиха от институцията.

Застрахователят обслужва над 900 000 души у нас и в чужбина.

Председателят на КФН Васил Големански заяви, че са установили доста притеснителни неща за функционирането на застрахователното дружество.

Той открои четири основания за отнемането на лиценза.

От 9 април застрахователят е трябвало да представи краткосрочен реалистичен план за възстановяване на допустимите основни собствени средства или ограничаване на рисковия профил с цел осигуряване на покритието на минималното капиталово изискване. На 11 май застрахователят е представил такъв план, който КФН не е одобрил и това е една от основните причини за отнемане на лиценза.

В резултат на нашите проверки беше установена значителна дупка в техническите резерви на застрахователя - почти 280 млн. евро, отбеляза Големански.

При такава ситуация се изисква в много ясен и точен порядък съответното дружество да възстанови своята платежоспособност. Срокът е 3 месеца. От 2 април е протоколът с тази недостатъчност на резервите, добави още Големански.

Друго основание за отнеманена лиценза е, че дружеството не е изпълнило няколко принудителни административни мерки, наложени му от КФН. Една от тях е мярка, наложена на 2 април, за неразпореждане с активи. Установили сме, че въпреки наложената забрана, дружеството е извършвало различни плащания, които са в разрез с наложената мярка.

Установени са и значителни пропуски в системата на контрол, в системата на управление на данните.

По думите на Големански дружеството разсъждава по следния начин - ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това е пряко дефиниция на пирамидална струкура.

Според него дружеството не е подобрило пазарното си поведение, а е започнало съдебни и медийни атаки срещу КФН. ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД са атакували пряко служители на КФН, каза още Големански.

Застрахователното дружество е едноличен собственик на пенсионно-осигурителното дружество „ДаллБогг: Живот и здраве". Председателят на КФН изтъкна, че преди 2 седмици одиторът на застрахователното дружество се е оттеглил с основание, че не получава достоверна информация и не може да си свърши работата. „Същото такова оттегляне имаше на двамата одитори от пенсионното дружество с идентични мотиви", добави Големански.

Какво се случва със застраховките на хората?

Отнемането на лиценза не означава прекратяване на полиците. Те остават валидни и дружеството е длъжно да обслужва застрахованите лица, отбеляза заместник-председатят Пламен Данаилов.

Ако някой има възникнала претенция от днес нататък, се обръща към дружествтото. То има назначени двама квестори, които заменят директорите и вече представляват дружеството.

Ако дружеството не може да плати претенции по "Гражданска отговорност", ги събира и предава към Гаранционния фонд.

Всички предадени претенции ще бъдат изплатени, няма да остане неудовлетворено застраховано лице, посочи Данаилов.

Претенции, приети от дружеството, ще бъдат изплатени. Дружеството продължава да работи. Ако има хора, които още не са си завели претенциите, адресът на дружеството е същия, там ще се обработват претенции. Ако дружествтото не може да ги плати, ще ги изпраща към Гаранционния фонд, обясни той.

Гаранционният фонд поема изплащане на претенции само по застраховка "Гражданска отговорност".

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Какво означава отнемането на лиценза?

Отнемането на лиценз е най-тежката надзорна мярка, която може да бъде наложена на застрахователно дружество. Тя означава, че компанията губи правото да извършва застрахователна дейност. Решението обаче не означава автоматично, че всички съществуващи застраховки стават невалидни или че клиентите незабавно губят правата си.

Какво става със съществуващите полици?

При предходните ограничения, наложени от КФН през април, регулаторът изрично подчерта, че вече сключените застраховки не се засягат от мярката. Компанията оставаше длъжна да обслужва клиентите си и да изплаща обезщетения по настъпили застрахователни събития.

Има ли риск клиентите да загубят парите си?

В зависимост от последващите процедури законодателството предвижда механизми за защита на застрахованите лица, включително участие на Гаранционния фонд при определени случаи.

Застрахователят обслужва над 900 000 клиенти в България и чужбина, което прави случая един от най-мащабните в историята на българския застрахователен пазар.