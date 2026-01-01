Двама полицаи в Пловдив реагираха светкавично и помогнаха за спасяването на 6-месечно бебе в критично състояние, след като детето получило тежка реакция малко след хранене, а състоянието му бързо се влошило. В паниката си родителите спрели полицейски патрул на улицата, който незабавно ги ескортирал със сирена до най-близката болница, като решаващи се оказали минутите до медицинската помощ.

Майката на детето Ева Русева разказа, че следобед дала на 6-месечната си дъщеря Ирена малко количество храна. По същото време бебето получило и неволен удар по главата от по-голямото дете в семейството. Около 20 минути по-късно състоянието на малкото дете започнало рязко да се влошава. „Аз си я захранвах с малко количество каша с млечен продукт, добавено към плодово пюре. Вероятно се касае за алерген в храната. Дъщеря ми беше нервна, а след това започна да побелява около устата. Постепенно се отпусна. Веднага реагирах и се обадих на 112. Обясних ситуацията, казах за алергена и за удара“, обясни жената.

Семейството решило само да тръгне към Детското спешно отделение, след като не било изпратено бързо медицинско лице на адреса. Докато се подготвяли да тръгнат, състоянието на детето продължило да се влошава. "Детето стана отпуснато, бледо, студено, дишането му се забави", разказа притеснена майката пред медиите.

Тогава родителите с детето излезли на улицата в паниката, че няма да успеят да стигнат сами с транспорт или да дочакат линейката. В този момент видели полицейска кола. Спрели я и помолили за съдействие. Двамата дежурни полицаи от екипа веднага включили сирените и придвижили притесненото семейство с детето за 5 минути до най-близкото Спешно отделение в града.

БТА

"Много съм благодарна на полицаите, че веднага реагираха. Качиха ме в патрулката, пуснаха сирената и успяхме да стигнем навреме“, разказа майката.

След прегледите лекарите отхвърлили травмата на главата като причина за влошаването на състоянието. Предположението е за хранителна алергична реакция, но майката уточни, че все още няма окончателни резултати.

Малката Ирена вече е добре. „Още в болницата започна да се стабилизира, започна да диша нормално. Отхвърли се това с удара на главата и най-вероятно става въпрос за хранителна алергия. Но тъй като аз не съм компетентна и все още не са готови резултатите, не мога да го заключа със сигурност“, обясни Русева.

След преживяното майката потърсила полицаите, за да им благодари. „Казах им, че детето е добре благодарение на тях и на навременната им реакция. Призивът ми към всички хора е просто: правете добро безвъзмездно. Ако можете да помогнете, помогнете. По този начин не само помагаме на човека срещу нас, а даваме пример на следващото поколение как трябва да се реагира – с човечност и емпатия“, каза тя.

За полицаите, помогнали на семейството, тя има само една дума – „ангели“.

„За мен определено са ангели. Нищо не е случайно. Трябвало е да ги срещна. Винаги ще съм им благодарна. Всяка вечер се връщам към този момент и сигурно още дълго време ще се връщам към него“, сподели майката.

БТА

„На бул. „Цариградско шосе“ в града видяхме госпожата, притеснена, с бебе в ръце, тичаше, помолили ни да спрем. Ние спряхме. Тя каза, че детето й е посиняло, спира да диша. Казахме им да се качат в патрулната кола със съпруга си и детето им. Обадихме се и казахме, че караме дете в тежко състояние. Аз реагирах като жена и майка, а колегата караше бързо, за да стигнем навреме“, разказа един от спасителите инспектор Галина Маринова.

Зад волана на патрулния автомобил бил колегата ѝ Радослав Христов. Той разказа, че въпреки включените сирени и светлини придвижването до болницата било затруднено, защото част от шофьорите не освобождавали път.

„Случвало ми се е доста често да шофирам с лампи и сирени в града. За съжаление в този случай беше доста трудно. Много от шофьорите не оказваха съдействие и не се отместваха. Имахме наистина голяма нужда от съдействието на гражданите“, разказа Христов.

Въпреки трудностите полицаите успели да откарат семейството до педиатрията на УМБАЛ „Свети Георги“.

„За мен беше най-важното детето да е добре. След като ги оставихме там, почувствах удовлетворение. После разбрахме, че е добре, което е най-важното“, каза полицаят.