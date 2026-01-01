Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, че са били "освободени" Матяшево и Николайполие в източния украински регион, който Москва е обявила за анексиран.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Това е поредното съобщение на Русия за превзети села в Донецка област - украински регион, от който тя е превзела над 80%. Руските въоръжени сили се намират на по няколко километра от т. нар. градове крепости в Донецка област Краматорск, Славянск и Дружковка.

Матяшево се намира в Доброполски район, само на няколко километра южно от град Добропиля. През последните дни Русия обяви, че е превзела няколко близки села.

Руски диверсионно-разузнавателни групи проникнаха в района на Добропиля през есента на миналата година. Тогава Русия обаче не успя да развие пробива или да установи трайни позиции в района на този град в западната част на Донецка област.

Николайполие се намира в Дружковската градска община, на няколко километра южно от Дружковка и на няколко западно от Константиновка - град, който Русия обяви, че е превзела, в началото на миналия месец.

Двете села, обявени от Русия за "освободени", изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 234 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Покровското направление, също в Донецка област.