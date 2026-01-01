Двама души са намерени мъртви в планината през изминалото денонощие, и при двамата причината не е свързана с инцидент при планинарство, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК.

В Стара планина, в района на Тъженското пръскало, е открито тялото на 60-годишен мъж. Медицински хеликоптер е отишъл на мястото, а екипът е констатирал смъртта.

51-годишен турист почина по време на преход под връх Ком. Служители на Районното управление в Берковица изясняват причините.

Инцидентът е станал вчера, 19 август, около 14,38 часа, когато е подаден сигнал на телефон 112.

Мъжът е изкачвал върха заедно със свой познат, и двамата от област Силистра, когато му прилошало по време на почивка и е загубил съзнание. Пристигналите на място екипи и служители на Районното управление в Берковица са установили смъртта му. По тялото няма видими следи от насилие.

Тялото на 51-годишния жител на град Силистра е транспортиран в болницата в Монтана за аутопсия, а по случая е образувано досъдебно производство.

Поради засиления интерес към планинарството спасителите апелираха хората да си предвиждат достатъчно време за маршрутите, да си носят вода и резервна батерия, да не ходят сами или да държат в течение някого кога, къде се очаква да бъдат и на какво разстояние оттам са в момента. От ПСС добавиха, че условията за туризъм днес са много добри.