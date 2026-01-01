Емилиян Георгиев ще поеме ръководството на направление „Обществено строителство“ в Столична община. Той наследява Никола Лютов в момент, в който голяма част от подготвените през последните години инфраструктурни проекти преминават към изпълнение. Основната задача в следващия етап е ускореното придвижване и изпълнение на проектите от инвестиционната програма на София.

Георгиев е дългогодишен ръководител в Столична община и в момента е директор на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура“. Той поема ресора в момент, в който София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята си. Изборът му поставя фокус върху приемствеността и ускореното придвижване на проектите от подготовка към реално строителство, като се запазват натрупаната експертиза и познаването на проектите в администрацията.

Кметът Васил Терзиев ще бъде лично ангажиран с реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея.

Програмата осигурява възможност за до 367 млн. евро инвестиционно финансиране за ключова инфраструктура на София. Тя обхваща липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път, пешеходна и велосипедна инфраструктура.

Голяма част от проектите изискват едновременната работа на няколко направления в общината – от строителството и транспортната инфраструктура до организацията на движението, градския транспорт и благоустройството. Затова изпълнението на инвестиционната програма ще бъде координирано като обща задача на администрацията.

„Тази инвестиционна програма е един от най-важните ангажименти, които съм поел за последната година от мандата, и ще бъда лично ангажиран с нейното изпълнение. Екипът подготви огромен обем работа и сега той трябва да се превърне в строителство и реална промяна в града. Затова залагам на приемственост – на човек, който познава проектите, системата и екипите и могат да продължат работата без загуба на време. Емилиян е един от тези хора“, заяви кметът Васил Терзиев.

Никола Лютов оставя завършени обекти и подготвени проекти

След близо три много интензивни години Никола Лютов приключва работата си в Столична община.

Под негово ръководство бяха завършени ключови обекти като бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Опълченска“ и източният надлез над жп линията при Бакърена фабрика. Започна работата по бул. „Копенхаген“ и бул. „Мария Луиза“, както и по най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура в София през XXI век.

Голяма част от свършената през този период работа тепърва предстои да стане видима. Под ръководството на Лютов бяха подготвени проекти за важни за града обекти като бул. „Джеймс Баучер“ и бул. „Св. Климент Охридски“. Предстои началото на Източната тангента и работата по новото транспортно-комуникационно решение на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

„В строителството резултатите рядко идват веднага. Между идеята, проектирането, процедурите и реалното строителство понякога минават години. Затова съм убеден, че работата на Никола ще продължи да се вижда в София още много години напред. Благодаря му за огромния обем работа, за енергията и за всичко, което оставя след себе си. Пожелавам му успех в следващото предизвикателство“, заяви Терзиев.

Никола Лютов благодари на екипа на Столична община за постигнатото през последните близо три години. „Тръгвам си с чувство за изпълнен дълг и съм горд и удовлетворен от проектите, които подготвихме и реализирахме заедно.“

Следващият етап – ускорено придвижване и изпълнение на проектите

Значителна част от инфраструктурната програма на София вече е преминала през проектиране, процедури и осигуряване на финансиране. Следващата задача е тези проекти да стигнат до строителство в максимално кратки срокове.

Сред големите обекти с извършена подготовка са Източната тангента, бул. „Рожен“, бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Св. Климент Охридски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Христо Ботев“, разширението на бул. „Ломско шосе“, ул. „Челопешко шосе“, ул. „Хенрих Ибсен“ и пробивът на бул. „Илиянци“. Pasted markdown

„Следващата година трябва да бъде година на изпълнението. Имаме подготвени проекти, имаме възможност да осигурим необходимото финансиране и имаме хора в администрацията, които познават тази работа. Задачата сега е да ускорим реализацията и хората да виждат резултата в града – в улиците и булевардите, в кварталите и в публичната инфраструктура“, заяви Васил Терзиев.

Основни обекти и проекти в направление „Обществено строителство“ през периода 2024–2026 г.

Сред завършените обекти и дейности са:

● бул. „Александър Стамболийски“ – от бул. „Константин Величков“ до Западен парк;

● ул. „Опълченска“ – от бул. „Тодор Александров“ до бул. „Сливница“;

● източният надлез над жп линията при Бакърена фабрика;

● ул. „Филип Кутев“ – от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“;

● бул. „Тодор Каблешков“;

● бул. „Рожен“;

● ул. „Емилиян Станев“;

● ул. „Едуард Генов“;

● ул. „Живко Сталев“;

● опасната подпорна стена на ул. „Иван Вазов“ в Банкя;

● ремонтът и възстановяването на прилежащите площи пред Държавна агенция „Архиви“;

● ВиК мрежи по ул. „Орех“ в кв. „Суходол“;

● канализация по ул. „Ефрем Чучков“ в кв. „Обеля“.

За част от обектите строително-монтажните работи са приключили и предстои или е насрочена процедурата по приемането им, а други вече са приети с Държавна приемателна комисия. Pasted markdown

В процес на реализация са:

● бул. „Копенхаген“ от метростанция 18 в „Младост 3“ до бул. „Цариградско шосе“;

● рехабилитацията на трамвайния релсов път, контактно-кабелната мрежа и пътните платна по бул. „Мария Луиза“ от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“;

● мостът над р. Владайска по ул. „Коломан“;

● мостовото съоръжение по пътя от СОП към с. Лозен;

● мостът над р. Какач при Мало Бучино;

● ВиК мрежи в район „Нови Искър“;

● основният ремонт на р. Владайска в участъка от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Мария Луиза“;

● основният ремонт на дъждовен колектор на р. Нови Искър. Pasted markdown

Подготвени големи инфраструктурни проекти

Значителна част от работата през периода е свързана с подготовката на следващите големи обекти, включително тези в инвестиционната програма. Сред тях са:

● Източната тангента – проведена поръчка за първия етап от Северната скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов“;

● бул. „Рожен“ – проведена процедура и подписан договор за рехабилитация от надлеза над жп линията до надлез „Надежда“;

● бул. „Пенчо Славейков“ – подготвена процедура за реконструкцията на втория етап;

● бул. „Джеймс Баучер“ – изготвен проект за рехабилитация от бул. „Черни връх“ до пл. „Велчова завера“;

● бул. „Св. Климент Охридски“ – изготвен проект за основен ремонт между бул. „Д-р Г. М. Димитров“ и бул. „Андрей Ляпчев“;

● бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ – проведена процедура и избран строител за новото транспортно-комуникационно решение между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Витоша“;

● бул. „Христо Ботев“ – възложено проектиране на реконструкцията на трамвайния релсов път, пътните платна и тротоарите между бул. „Прага“ и бул. „Сливница“;

● бул. „Ломско шосе“ – възложено проектиране на разширението, етап 2, от надлеза до СОП;

● ул. „Челопешко шосе“ – проведена процедура и подписан договор за строително-монтажни работи;

● ул. „Хенрих Ибсен“ – обявена процедура за строително-монтажни работи между бул. „Черни връх“ и ул. „Козяк“;

● пробивът на бул. „Илиянци“ – изготвен проект за участъка от ул. „Биримирски извор“ до Северната скоростна тангента;

● ул. „104“ в ж.к. „Обеля“ – обявена процедура за ремонт;

● ул. „Гео Милев“ – възложено проектиране за основен ремонт;

● ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ и бул. „Патриарх Евтимий“ – възложено провеждането на процедури за подмяна на пътната настилка;

● кръстовищата на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Черни връх“, на бул. „Ситняково“ и бул. „Мадрид“ при гара Подуяне и на бул. „Сливница“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и ул. „Адам Мицкевич“ – възложени процедури.

С готовност за стартиране на строително-монтажни работи са и основният ремонт на ул. „Литавия“ и корекцията на Боянска бара в участъка от ул. „Кумата“ до ул. „Даскал Стоян Попандреев“. Pasted markdown

Европейско финансиране, ВиК и други ключови проекти

През периода беше завършен проектът с европейско финансиране за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централната градска част на София – зони 2 и 4.

Осигурено беше продължаването на европейското финансиране за ВиК инфраструктурата на София, включително за втория етап по Програма „Околна среда“ 2021–2027, за който са подготвени и обявени 20 обществени поръчки.

Сред останалите дейности са сключените споразумения с АПИ, свързани с детската болница, Казичене и Самоковско шосе; действията по надлеза при Казичене; споразумението с БАН за парк „Кукуряк“; приключването в срок на проекта за Театър София и запазването на европейското финансиране; както и действията за укрепването на компрометираното съоръжение на моста на бул. „България“ и СОП.