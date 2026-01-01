Над 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка „Хелс Ейнджълс“.

Полицията в западногерманския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, а властите предприемат действия за конфискуване на активи на стойност 48,6 млн. евро.

Операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари и престъпна организация, съобщи говорителка на полицията. По информация на ДПА организацията е свързана с „Хелс Ейнджълс“.

Над 100 имота се претърсват

По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване.

Сред заподозрените са лица, за които се предполага, че са отговорни за дейността на мрежа за пране на пари в Германия и други европейски държави, както и високопоставени членове на мотоциклетната групировка.

Разследването е за престъпления, сред които създаване на престъпна организация, изнудване, организирани измами и пране на пари. Проверяват се и предполагаеми нарушения, свързани с оръжия, нанасяне на телесни повреди и укриване на данъци.

Мащабна полицейска операция със специални части е проведена и на адреса на влиятелен член на групировката в Дуисбург.

Обиски и в България

По-голямата част от обиските са в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Шест имота се претърсват в други германски провинции, а още седем са обект на действия в Белгия, България и Нидерландия.

Операцията се ръководи от прокуратурата в Дуисбург със съдействието на службата за борба с финансовите престъпления на провинцията.

Според германския вестник „Билд“ разследването продължава повече от четири години и е започнало след престрелка в Дуисбург през май 2022 г. Тогава повече от 100 души са участвали в сблъсък между мотористи и членове на турско-ливанска фамилна група.