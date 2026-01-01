Полицията в Стара Загора издирва 61-годишен мъж от село Мусачево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По молба на близките полицейските служители издирват Дончо Костадинов, който е в неизвестност от 17 август.

Той е на видима възраст 60-65 години, със слабо телосложение, тъмна коса с челно оплешивяване, леко набола брада, без особени белези.

Облечен е с черно яке и сламена шапка, носи със себе си чанта с дрехи. Не носи в себе си документи за самоличност, уточняват близките и полицията.

Ако някой има информация, незабавно да се обади в полицията, призовават органите на реда.