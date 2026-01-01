Спипаха контрабандно злато на „Малко Търново“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Автомобил с чужда регистрация пристига а пункта на 16 август по маршрут от Турция за Германия. Водачът - германски гражданин от турски произход, е пътувал заедно със семейството си.

Откриха златни накити за над 400 000 евро в тайник на кола на МП „Лесово“

В зоната за митнически контрол той и пътниците са обявили, че нямат нищо за деклариране. При извършената митническа проверка, инспекторите откриват в личната чанта на водача и в джобове на дрехите му общо 4 опаковани кутии с гривни, пръстени, обеци, медальони, синджири.

Извършената експертиза от вещо лице е установила, че изделията с тегло 603.55 грама са изработени от злато и са на стойност 88 345.50 евро. Контрабандните златни изделия са иззети и по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Близо 1 кг контрабандни златни изделия са задържани от митническите служители на пункта в рамките само на последните 30 дни.

При предходните два случая бяха открити златни накити във фабрична кухина в таблото на автобус с пътници от Турция за Румъния, управляван от турски гражданин, както и в чанта с лични вещи на пътник в лек автомобил - румънски гражданин.