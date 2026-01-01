Митнически служители на пункт "Лесово" задържаха над 3 кг контрабандни златни накити, укрити в тайник на лек автомобил с румънска регистрация. Стойността на изделията надхвърля 400 000 евро, съобщиха от Агенция "Митници".

Случаят е от 11 май т.г., когато около 16:30 ч. на входящото трасе на пункта пристигнал автомобил с маршрут Турция-България-Румъния. Водачът и неговият спътник - румънски граждани - заявили пред митническите служители, че пренасят личен багаж и нямат нищо за деклариране.

Колата била селектирана за щателна проверка, по време на която митничарите забелязали следи от манипулация в купето. След демонтаж на таблото бил открит специално изработен тайник с дистанционен механизъм за отключване.

В него били намерени 14 пакета със златни бижута – пръстени, гривни, колиета, обеци и други накити, увити в тиксо.

Според експертизата изделията са изработени от злато с различни карати. Общото им тегло е 3020,80 грама, стойността им - 418 796 евро.

Контрабандните накити са задържани, а по случая се води разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

При проверката били открити и 1000 къса контрабандни цигари с надпис „For duty free sale only“, укрити в облегалките на седалките в автомобила. Цигарите също са иззети.

Работата по случая продължава.