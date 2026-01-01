Теодор Велев, обвинен за побоя над двама непалски граждани през юли, остава на свобода. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната му гаранция, въпреки че прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Магистратите приеха, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и на този етап няма достатъчно основания Велев да бъде оставен в ареста. Според съдебния състав по делото все още предстои да бъдат разпитани свидетели, част от които не живеят в Пловдив.

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Съдът не споделя и тезата на прокуратурата за високия интензитет на нападението. В мотивите си магистратите посочват, че Велев е демонстрирал превъзходство при действията си, но опасността да извърши ново престъпление може да бъде ограничена и с по-лека мярка, предаде Plovdiv24. Не е приет и аргументът, че обвинението му по делото за убийството на Георги трябва да е основание за по-тежка мярка.

Прокуратурата поиска арест

В съдебната зала държавното обвинение настоя Велев да бъде задържан под стража. Според прокуратурата той е признал за насилието и е дал обяснения за причините, довели до нападението. По случая има и подробен видеозапис.

Обвинението определя побоя като груб, брутален и с ксенофобски характер. Според прокурора двамата непалски граждани по никакъв начин не са предизвикали агресията.

По време на нападението са били отправяни викове и крясъци, а пострадалите са били принудени да стигнат до пътното платно. Според обвинението това е още един показател за агресията и начина, по който е извършен побоят. Той е прекратен едва след намесата на граждани, които чули викове: „Ще ги убием“.

Заместник-окръжният прокурор Димитър Пехливанов по-рано определи случилото се като проява на жестокост, незачитане на човешките права и ксенофобия. По думите му подобни действия подкопават усещането за сигурност на хората заради техния произход или цвят на кожата.

„На записа се вижда, че нападението се извършва така, сякаш срещу тях не стои човек, а символ на нещо, което за тях е омразно. Няма никакви задръжки за проявата на жестокост“, посочи заместник-окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.

Особен акцент прокуратурата поставя върху видеозаписа от нападението. Според Пехливанов на кадрите се вижда „изключителна жестокост“ към двамата непалски граждани. Той свързва мотивите за нападението с процес на радикализация и определен тип идеологически възгледи. По думите му Велев е бил задържан три пъти до момента, а обвинението срещу него е като съучастник и съизвършител. Той е направил и частични самопризнания.

Прокуратурата направи и паралел между нападението над непалските граждани и случая с Георги на Младежкия хълм. Според държавното обвинение двете събития не трябва да бъдат разглеждани напълно отделно, когато се оценява рискът от нови нападения по хулигански или ксенофобски подбуди.

Защитата: Гаранцията е достатъчна

Адвокатът на Велев – Стоян Немцов, защити определената от Районния съд парична гаранция. Според него тя е съобразена със закона и е достатъчна.

Защитникът посочи, че след предходното заседание Велев е дал обяснения, съдействал е на разследването и е заявил желание да бъде постигнато споразумение с прокуратурата.

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Адвокат Немцов постави и въпроса защо вторият обвиняем, за когото твърди, че е имал по-активно участие в побоя, не присъства в съдебната зала. Той отбеляза още, че в обвинението срещу Велев не е посочено нападението да е извършено по ксенофобски подбуди.

Пред съда самият Теодор Велев заяви, че съжалява за действията си и поиска гаранцията му да бъде потвърдена.

В крайна сметка Окръжният съд в Пловдив остави в сила паричната гаранция и отказа да наложи на Велев постоянен арест.