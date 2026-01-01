Полицаи установиха, че шофьор на товарен автомобил МАН е причинил смъртта на пешеходеца на автомагистрала „Хемус“ край Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 4:55 часа на 19 август водач на товарен автомобил МАН с прикачено към него полуремарке се движил по прав участък от пътното платно с двупосочно движение и въведена временна организация поради ремонт на магистралата в посока от Шумен към Варна. Той е блъснал неправилно движещия се по южното пътно платно пешеходец - 52-годишен мъж от село Божурово, област Добрич. Мъжът е починал на място.

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Шофьорът на тежкотоварния автомобил, мъж на 60 години от Кнежа, е тестван за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата му е отрицателна.

По случая е образувано досъдебно производство.

Заради пътното произшествие вчера сутринта бе въведена временна организация на движението за автомобилите, пътуващи по автомагистрала „Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар, през път I-2.