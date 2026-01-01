В рамките на кампанията за есенно почистване на София и езерата в Южния парк Столичната община обяви подробности за организацията на първата доброволческа акция. Тя ще се проведе на 10 октомври (събота) от 10:00 до 14:00 часа.

Инициативата е част от изпълнението на гражданския проект по програмата „Идеи за града“ и надгражда приключилата инженерна работа по първите три почистени езера от каскадата. Основен сборен пункт за всички доброволци на 10 октомври ще бъде брегът на езерото „Панорама“ откъм бул. „Хенрик Ибсен“, където екипите на ОП „Паркове и градски градини“ и Столичния инспекторат ще посрещат участниците точно в 10:00 ч. От езерото „Панорама“ участниците ще се разпределят в четири екипа край езерата „Панорама“, „Скритото“, „Патешка приказка“ („Осморката“) и „Безименно 6“, като за всеки екип ще има координатор - служител на ОП “Паркове и градски градини”.

Столичната община

На място Столичната община осигурява чували, работни ръкавици и над 150 комплекта специализирани ръчни инструменти. Доброволците ще разполагат с 4 вида оборудване – лозарски ножици, големи ножици за клони и два вида гребла. С оглед безопасността на участниците, всички специфични дейности, изискващи работа с моторни верижни триони, ще се извършват изцяло от квалифицираните служители на ОП „Паркове и градски градини“.

Инструментите ще се предоставят на участниците срещу приемно-предавателен протокол на началния пункт. След приключване на планираните дейности в 14:00 ч. доброволците ще връщат оборудването на същата локация. Паралелно с акцията край езерата, Столичната община напомня, че гражданите могат да организират и почиствания в своите квартали. Всеки, който желае, може да регистрира точка на официалния сайт, да събере група съмишленици или да се присъедини към вече създадено събитие от интерактивната карта.

За вътрешната логистика в парка Столичната община осигурява два малки електрически камиона, които ще обикалят четирите работни пункта и ще извозват събраните от доброволците клони до ситуираната на терен дробилка. Събраните битови отпадъци ще бъдат събирани в чували на всеки пункт и ще бъдат извозени своевременно след приключването на акцията в 14:00 ч.

Записването за акцията, регистрирането на квартални точки и допълнителна информация са достъпни на официалния уебсайт на инициативата.