Британският писател и бивш политик Джефри Арчър почина на 86-годишна възраст. Авторът е продал над 300 милиона книги за петдесетгодишната си литературна кариера, сред които поредицата „Хрониките на Клифтън“ и „Каин и Авел“.

Издателството му „ХарпърКолинс“ съобщи, че Арчър е починал „внезапно и спокойно у дома“ в понеделник, между две писателски сесии.

Арчър е бил депутат от Консервативната партия в продължение на пет години, а през 1992 г. е получил пожизнена титла в Камарата на лордовете.

Политическата му кариера претърпява сериозен обрат през 2001 г., когато е осъден на четири години затвор за лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието. Той е признат за виновен, че е излъгал по време на съдебно дело за клевета срещу британския таблоид „Дейли Стар“, по което първоначално е получил обезщетение от 500 000 британски лири. Арчър е освободен предсрочно през 2003 г. и остава член на Камарата на лордовете до пенсионирането си през 2024 г.

Арчър е роден на 15 април 1940 г. в Северен Лондон, но израства в Уестън-сюпър-Меър в Съмърсет. Сред най-известните му романи са „Каин и Авел“ и поредицата „Хрониките на Клифтън“, а много от произведенията му са свързани с родния му край.

Последният му роман – „Адам и Ева“ – трябва да излезе тази седмица. Самият Арчър по-рано е определил книгата като последния си роман.

Само дни преди смъртта си писателят се е срещал с читатели и е подписвал книги на събитие в Лондон. Той е трябвало да участва и във фестивала в Челтнъм, където да представи последния си роман.

Арчър и съпругата му Мери са отбелязали 60-ата годишнина от сватбата си тази година. Те имат двама синове и петима внуци.

Главният изпълнителен директор на „ХарпърКолинс“ Великобритания и редактор на Арчър Кейт Елтън го определи като „майстор на разказа“ и изключително отдаден на работата си писател.