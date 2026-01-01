При нападение с нож в основно училище в истанбулския район Башакшехир тази сутрин са пострадали общо петима ученици, като по първоначална информация до инцидента се е стигнало след възникването на спор между младежи, съобщава в. „Биргюн“, цитирайки изявление на валийството на Истанбул.

Според изявлението инцидентът е възникнал малко преди 09:00 ч. местно (и българско) време тази сутрин в основно училище от типа „Имам хатип“ (този тип училища предоставят разширени познания относно сунитския ислям, арабския език и Корана – бел.ред.), като петимата ученици, които са пострадали са откарани в болница, а останалите възпитаници на учебното заведение са напуснали сградата и са преустановили учебната дейност.

По информация на новинарската агенция „Илке“ случаят е свързан със скандал между момичета от въпросното училище, а всички пострадали ученици са от женски пол.

Новината идва на фона на засилените мерки за сигурност в училищата в Турция след поредицата от случаи на стрелби в образователни институции, при последния от които в края на септември учител почина, след като бе прострелян с пистолет от своя племенник в двора на гимназия в окръг Османие, Южна Турция. Само няколко дни по-рано 15-годишен ученик откри стрелба пред професионално-техническата гимназия „Инджи Юзмез" в община Тургутлу в турския окръг Маниса, ранявайки 11 души.

През април т.г. 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточния окръг Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, по-голямата част от които ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседния на Кахраманмараш окръг Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.