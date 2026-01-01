Ученик откри огън в бившето си училище в Турция, ранявайки 16 души, сред които и ученици, преди да се самоубие, съобщиха официални представители.

В училището в провинция Шанлъурфа, в югоизточната част на Турция, бяха разположени специални сили за сигурност, а учениците бяха евакуирани, съобщи местният губернатор Хасан Силдак.

Телевизионни кадри показаха линейки, които чакаха пред училището в район Сиверек, докато учениците напускаха сградата в паника, предаде АФП.

Силдак идентифицира нападателя като бивш ученик на училището, роден през 2007 г.

„Той се самоуби, когато беше обграден от полицията. Евакуирахме училището и ще проведем задълбочено разследване на този трагичен инцидент“, заяви губернаторът.

Местните медии съобщиха, че повечето от ранените са ученици. 

