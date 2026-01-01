Ученик откри огън в бившето си училище в Турция, ранявайки 16 души, сред които и ученици, преди да се самоубие, съобщиха официални представители.
В училището в провинция Шанлъурфа, в югоизточната част на Турция, бяха разположени специални сили за сигурност, а учениците бяха евакуирани, съобщи местният губернатор Хасан Силдак.
SON DAKİKA | Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise önünde silah sesleri duyuldu.— BPT (@bpthaber) April 14, 2026
Okula giren saldırganın etrafa rastgele ateş açtığı öğrenildi.
İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı aktarılıyor. (Sabah)pic.twitter.com/MZWQM0nS5v
Телевизионни кадри показаха линейки, които чакаха пред училището в район Сиверек, докато учениците напускаха сградата в паника, предаде АФП.
Olay yerinden ilk görüntüler.— Aykırı (@aykiri) April 14, 2026
Okula çok sayıda özel harekat ekibi ve ambulans gönderildi. https://t.co/vq75pjYSWy pic.twitter.com/cOHFHB5Ll5
Силдак идентифицира нападателя като бивш ученик на училището, роден през 2007 г.
„Той се самоуби, когато беше обграден от полицията. Евакуирахме училището и ще проведем задълбочено разследване на този трагичен инцидент“, заяви губернаторът.
Местните медии съобщиха, че повечето от ранените са ученици.