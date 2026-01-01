Вълна от политически реакции, след като стана ясно, че мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби в ИИЗ на България.

„Продължаваме промяната“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев каза, че трябва да има свикан КСНС след атаката с дронове в български води.

"Въпреки удвоения бюджет на Българската армия - нямаме адекватна защита на българските граждани. България има нужда от истински президент", каза той.

Той отправи критики към президента Илияна Йотова и заяви, че не очаква тя да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради инцидента.

Според Василев при подобна ситуация е необходимо институциите и политическите сили да обменят наличната информация и да обсъдят мерките за гарантиране на сигурността.

„Ако тя като главнокомандваща в такъв момент не чувства нуждата да свика съвета, да има информация и да се обсъди, няма смисъл и да я призоваваме“, заяви той.

Кирил Петков

В публикация във Facebook Кирил Петков посочи, че само за 48 часа Черно море се е превърнало в „бойно поле за цивилни кораби“. По думите му турският кораб „Royad Mammadov“ е бил атакуван на 5 октомври в румънски води, а на 6 октомври са били ударени „ALFA WATAN“ и „ABLE“ в българската икономическа зона. Петков заяви, че все още няма официално потвърждение кой стои зад атаките, но според него „всичко сочи“, че вероятно става дума за руски дронове. Той призова за „светкавична реакция и координация с НАТО“ и постави въпроса дали властта е готова да реагира при подобна криза.

“Да, България”

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев заяви, че през юли са поискали Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) заради опасностите в Черноморския регион.

"Тогава ни беше отказано от г-жа Йотова. Днес в изключителната икономическа зона на България са ударени търговски кораби. Г-жа Йотова пред ООН каза войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни и изрази своите опасения. Въпреки това, 9 месеца по-късно, тя все още не е свикала КСНС, нарушавайки закона. За този период трябваше да бъдат свикани три КСНС от г-жа Йотова. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Дали г-жа Йотова вече е готова да свика КСНС. Ние от “Да, България” отново искаме да бъде свикан КСНС и то спешно", посочи Мирчев.

Мирчев иска премиерът Радев да каже колко голям е бил взривът край Кардам, където през август падна дрон. "Когато падат руски дронове, новина нямаме, но когато украински дрон-примамка падне в поле със слънчогледи, тогава има голяма новина. Г-н Радев и г-жа Йотова са в огромен дълг към българското общество, веднага трябва да бъде свикан КСНС, без значение, че е предизборна кампания.

От „Да, България“ настояват и за извънредно изслушване в Народното събрание във връзка с атаката срещу търговските кораби.

В позиция, публикувана във Facebook, депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова поиска в парламента да бъдат изслушани представители на ДАНС, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Разузнаване“, министърът на отбраната и премиерът Румен Радев.

Белобрадова също настоя президентът Илияна Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

„За пореден път поискахме КСНС. Йотова трябва да го свика най-после. Ако и сега реши, че няма да го направи, ще потвърди негодността си за поста, който изпълнява в момента и за който се кандидатира“, написа Белобрадова.