Близо 500 електронни цигари и още толкова пълнители с течност, реагирала на канабис при полеви наркотест, са иззети при съвместна акция на полицията и Агенция „Митници“ в Костинброд. Ползвателят на проверения обект е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от полицията.

Проверката е извършена вчера по обяд от служители на РУ-Костинброд и Агенция „Митници“ в производствена база в града.

На място униформените открили два кашона с електронни цигари за еднократна употреба и пълнители. При извършения полеви наркотест съдържанието им реагирало на канабис.

Иззети са общо 497 вейпа и 497 пълнителя с течност.

Ползвателят на обекта е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.