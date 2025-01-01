Двама младежи са задържани в отделни полицейски проверки на територията на област Благоевград за притежание на вещества, реагирали положително на канабис.

В района на ул. „Генерал Ковачев“ в Гоце Делчев полицейски служители извършили проверка на 17-годишен местен жител. У него е намерена електронна цигара с течност, която при полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура, а работата по него продължава.

В отделен случай в Банско е задържана 18-годишна жителка на Велико Търново. При проверка на ул. „Васил Кънчев“ у нея е открит пълнител за електронна цигара, също реагиращ положително на канабис. Младата жена е задържана със заповед за срок до 24 часа.

По случая е образуван заявителски материал.