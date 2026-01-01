15-годишен тийнейджър подкара кола и катастрофира в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 5 октомври в село Горно Черковище младежът е загубил контрол и се е забил в стълб.

Хванаха 15-годишен тийнейджър зад волана на кола в Плевенско

Пострадал е водачът и двама пътници в колата му - момчета на 19 и 15 години, като водачът и 15-годишния пътник са настанени в болница в Стара Загора - без опасност за живота.

19-годишният пътник е настанен в болница в Казанлък - без опасност за живота. Тестът на шофьора за алкохол е отчел 0,53 промила.