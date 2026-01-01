Окончателно е потушен пожарът край село Победа, община Тунджа, Ямболско. Това съобщи областният управител Георги Чалъков след направен обход на района тази сутрин.

Горяха основно сухи треви, храсти и малко площи с широколистна рехава растителност в подножието на връх Бакаджик, каза областният управител. По думите му засегната територия е около 300-400 декара, но окончателна оценка тепърва предстои.

Според Георги Чалъков няма сериозни щети по земеделска продукция. Изгорял е масив със стари лозя, намиращ се между село Победа и близкия военен полигон на Сухопътни войски.

Причините за пожара са в процес на изясняване, каза още областният управител на Ямбол. Пожарът се разрази вчера следобед в землището на с. Победа, намиращо се южно от хълмистата местност Бакаджик. Първоначално огънят е тръгнал в три посоки - към гористия масив и към селата Победа и Челник.

Пожарът край Ямбол обхвана 400 декара, гасенето продължава през нощта

С усилията на пожарните екипи, на военнослужещи, на земеделски производители и доброволци, огънят бе ограничен само в посока Бакаджик, като бе предотвратен риска той да достигне населените места. Това разказа вчера кметът на община Тунджа Станчо Ставрев.

По информация от Министерство на отбраната в действията по погасяването участваха и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада. В късния следобед вчера на помощ беше изпратен и хеликоптер „Кугър”.

"По време на работа обаче е аварирало въжето, което придържа кофата за загребване на вода и той се е върнал в авиобазата в Крумово", каза през медии областният управител на Ямбол.

Пожарът беше овладян късно снощи като дежурни екипи останаха да следят треещите огнища през нощта. Това каза по-рано директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Иван Динев.