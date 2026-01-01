Белоглав лешояд (Gyps fulvus) отново е регистриран да се храни на площадката за подхранване в местността Калешница (Чуката), в землището на сливенското село Ичера, съобщиха от дирекцията на Природен парк „Сините камъни“.

Птицата е заснета от фотокапан на 2 октомври – само два дни след седмичното подхранване на площадката, извършено на 30 септември. Това е третата регистрация на представител на целевите видове на площадката.

По данни на мониторинговия екип след първото установено посещение на белоглави лешояди е изминал значителен период, в който фотокапанът не е регистрирал присъствие на целеви видове. Поради това повторното наблюдение се определя като особено положителен знак, тъй като показва, че предоставеният хранителен ресурс е достигнал до птица от вида и че площадката постепенно започва да се включва в мрежата от места, използвани от лешоядите за хранене, се отбелязва в съобщението.

На кадрите белоглавият лешояд е заснет непосредствено при хранене. На единия му крак се вижда жълт пръстен, което показва, че птицата е индивидуално маркирана. При разчитане на маркировката и съпоставяне с наличните данни може да бъде установен нейният произход и история.

От дирекцията посочват, че повторното посещение е добър знак за развитието на площадката, която тепърва се утвърждава като част от мрежата от места с осигурен хранителен ресурс. Необходимо е време, докато птиците започнат да я използват регулярно, но повторната регистрация дава основание да се очаква, че при продължаване на подхранването мястото може постепенно да бъде посещавано от повече птици, включително от групи белоглави лешояди.

Мониторинговият екип ще засили наблюдението на площадката, като фотокапанът ще продължи да регистрира нови посещения. Всяка следваща регистрация ще допринася за изясняване на начина и честотата, с които лешоядите започват да използват предоставения хранителен ресурс, отбелязват специалистите.

Белоглавият лешояд е един от целевите видове, подпомагани чрез дейностите по проекта. Осигуряването на подходящи места с контролиран хранителен ресурс е част от мерките за подобряване на условията за вида и подпомагане на неговото опазване.

Площадката в местността Калешница (Чуката) се намира в землището на село Ичера, община Сливен, в границите на Защитена зона BG0002058 „Сините камъни – Гребенец“. Подхранването се извършва по проект, финансиран от Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., и е насочено към подпомагане на лешоядните видове чрез осигуряване на подходящ и контролиран хранителен ресурс.