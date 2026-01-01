Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на „Евровизия 2027“.

Общината настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност.

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“София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Но имаме и въпроси. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив - тя създава доверие.” Това каза кметът на София Васил Терзиев.

Искането идва в контекста на процедура, при която кандидатите са обвързани с изисквания за конфиденциалност и публично не са достъпни нито пълните кандидатури, нито оценките по отделните критерии. Това ограничава възможността да бъде направен независим и съдържателен анализ на резултата и оставя пространство за предположения относно причините, довели до избора на Бургас.

За Столична община обратната връзка от БНТ е необходима, за да може София да оцени реално представянето си, да идентифицира областите, в които има нужда от развитие, и да използва натрупания опит при бъдещи кандидатури за домакинство на международни събития.

Столична община

„Към момента нямаме достъп до оценките и мотивите зад тях именно заради ангажиментите за конфиденциалност, които поехме в рамките на процедурата. Затова поискахме от БНТ конкретна обратна връзка – за да направим обективен анализ на представянето си и да надградим постигнатото. Не смятаме, че „Евровизия“ трябва да се превръща в междуградска борба, а в съвместна възможност за България“, заяви заместник-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова.

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Публичното представяне на допустимите елементи от кандидатурите би дало възможност общественият разговор да се основава на реалните предложения и решения на градовете, участвали в процедурата, а не на непотвърдени твърдения. Столична община счита, че това е важно и за доверието в процеса по избор на домакин на събитие от национално и международно значение.

София беше сред двата финални кандидата за домакин на конкурса. След избора на Бургас Столична община поздрави града и БНТ и потвърди готовността си да подкрепи организацията и провеждането на „Евровизия 2027“, както и да участва в съпътстващата програма с културни инициативи.

Подготовката на софийската кандидатура мобилизира значителен експертен ресурс и включваше решения, свързани с инфраструктурата, транспортната свързаност, устойчивостта и културната програма. Натрупаната експертиза и разработените решения ще бъдат използвани от Столична община и при бъдещи международни проекти и възможности за домакинство на големи събития.