Бруклин Бекъм сподели поредното си кулинарно видео с 19,3-милионната си аудитория в Instagram, но вместо само похвали за уменията му, публикацията беше залята от призиви да потърси родителите си.

Отчужденият син на Дейвид и Виктория Бекъм показа как приготвя протеинова пица, като използва и собствения си лют сос.

Видеото беше публикувано само часове след като по-малкият му брат Ромео също се отдаде на италианската кухня. Приятелката на Ромео, Ким Търнбул, сподели в Instagram Stories снимки от урока по италианска кухня, на който 23-годишният Бекъм се е учил да приготвя пица.

Докато Ромео се е наслаждавал на кулинарното преживяване в Италия, Бруклин готви в дома си в Лос Анджелис, който споделя със съпругата си Никола Пелц.

„Това е моята протеинова пица с Cloud 23. Опитайте я у дома, обещавам, че няма да съжалявате“, казва Бруклин във видеото, преди да добави от своя лют сос.

„Наистина горещо го препоръчвам. Очевидно съм пристрастен“, шегува се той.

Публикацията предизвика смесени реакции. Докато някои фенове похвалиха кулинарните му умения и харесаха соса, други използваха възможността да го призоват да възстанови отношенията си със семейството си.

„Обожавам сладкото халапеньо, вече съм на втората си бутилка! Но, моля те, обади се на родителите си“, пише един от феновете.

Други пък отбелязаха колко много Бруклин прилича на баща си.

„Младата версия на Дейвид!“ и „Определено се превръща в него с възрастта“, пишат последователи.

Имаше и такива, които не пропуснаха да се пошегуват с често критикуваните кулинарни експерименти на Бруклин. „Вижте пицата с тези листа босилек!“, гласи един от коментарите.

Бруклин отдавна използва социалните мрежи, за да демонстрира интереса си към готвенето. По-рано този месец обаче той отново попадна под прицела на критики, след като публикува старо видео, на което приготвя паста с морска вода.

Клипът, който първоначално е заснет миналата година, отново привлече внимание в TikTok. В него Бруклин потапя тенджерата си в морето, за да събере солена вода, с която след това сварява пастата.

Изглежда, Бруклин е наследил страстта си към готвенето от баща си. Дейвид Бекъм също има сериозен интерес към кулинарията и дори е преминал професионален курс по време на престоя си в Милано.

Междувременно семейство Бекъм отново прекарва лятото си в Италия като част от луксозната си европейска ваканция на борда на семейната суперяхта.

Бруклин обаче за втора поредна година не се присъедини към родителите си и братята си по време на семейната почивка. Отношенията му с Дейвид, Виктория и останалите членове на семейството от известно време са обтегнати.

По-рано този месец Бруклин се присъедини към своя кръстник сър Елтън Джон на борда на яхтата му край френското крайбрежие. В събота той и Никола бяха забелязани да разговарят на палубата с музиканта и съпруга му Дейвид Фърниш.

Семейство Бекъм и сър Елтън Джон са близки приятели от повече от 30 години. Дейвид дори нарича музиканта „чичо Елтън“, след като двамата се сприятеляват по време на футболната му кариера.

Изглежда обаче, че през настоящото лято сър Елтън е застанал по-близо до Бруклин и Никола, които бяха негови гости на борда на яхтата му.