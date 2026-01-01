Виктория Бекъм коментира за първи път отчуждението със своя най-голям син Бруклин Бекъм, като подчерта, че тя и съпругът ѝ Дейвид Бекъм винаги са се стремели да защитават и обичат децата си.

В интервю за Wall Street Journal тя избягва да назове Бруклин по име, но признава за напрежението в семейството. „Винаги сме обичали децата си и сме се опитвали да бъдем най-добрите родители“, казва тя. „Повече от 30 години сме в полезрението на обществеността и всичко, което сме искали, е да ги защитим.“

По думите ѝ семейството е било въвлечено в публичния живот още от самото начало, което е било трудно дори за нейните родители. Въпреки това тя не говори за „вина“, а за адаптация към известността.

Напрежението между Бруклин и родителите му ескалира в началото на годината, когато той публикува остро изявление в социалните мрежи, в което заяви, че не желае помирение и обвини семейството си в контрол върху живота му.

Според информации, отношенията се влошават още повече след като Бруклин и съпругата му Никола Пелц не присъстваха на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм. Съобщава се също, че комуникацията между двете страни преминава през адвокати.

По-рано този месец Бруклин отново привлече внимание с емоционално послание към съпругата си по повод годишнината им, в което подчерта, че двамата са „по-силни от всякога“, въпреки трудностите.

Сватбата им през 2022 г. във Флорида също остава в центъра на конфликта. В свое изявление Бруклин отправя редица обвинения към родителите си, включително намеса в организацията на събитието и напрежение около отношенията им с Никола.

Виктория Бекъм от своя страна подчертава, че негативните публикации в медиите не са се отразили на нейния бизнес и че хората избират продуктите ѝ заради качеството им, а не заради известността ѝ.