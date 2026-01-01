39-годишен мъж стреля по бездомно куче в Радомир, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал преди ден, когато около 30 минути след полунощ е бил подаден сигнал от гражданин, че в жк „Арката“ е произведен изстрел от преминаващ автомобил и е ранено куче.

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Извършителят се е оттеглил в неизвестна посока. След преглед на множество камери е установен. При претърсване на ползвани от него жилища са иззети три ловни пушки и една въздушна, законно притежавани. Бил е задържан.

Животното е живо и са предприети всички действия от страна на полицейските служители за оцеляването и лекуването му. С тяхно съдействие е закарано във ветеринарна клиника в областния град, където състоянието на животното се подобрява.