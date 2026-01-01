Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково установи видим теч от тръбопровод за пренос на амоняк на производствената площадка на торовия завод „Неохим“ АД в Димитровград при проверка на промишлени предприятия на територията на общината в сряда, съобщиха от екоинспекцията. На оператора е дадено предписание да предприеме технически мерки за отстраняване на течове и пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август.

Сигнали за силна задушлива миризма има още от 17 август, като по този повод РИОСВ вече предприе проверка и установи, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън границите на производствената площадка на оператора. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, бе заключението на екоинспекцията при първата инспекция.

При обхода сега на площадката е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите.

При проверката е констатирано още, че производствените инсталации на „Неохим“ АД не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк, доставян с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех „Азотна киселина нова“. След неуспешния опит са отворени дренажите за пара и люкът по въздух, затворено е централното подаване на вода и се извършва охлаждане на оборудването. След приключване на тези дейности предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане.