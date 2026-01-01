Община Варна иска да тегли заем от около 15 милиона евро за изпълнението на няколко мащабни инфраструктурни проекта, включващи ремонти на възлови улици.

Това каза на пресконференция кметът на града Благомир Коцев. По думите му предложението вече е внесено в Общинския съвет. Очакванията на кмета са тегленето на кредита да бъде одобрено заедно с бюджета на Варна за тази година.

Коцев се спря върху необходимостта от ремонт на улица „Вяра“. По неговите думи вече е извършено прединвестиционно проучване и след изготвянето на техническия проект ще бъде обявена обществена поръчка.

"Вариантите за тази улица са два", посочи кметът. По думите му, ако бъде оправена и подземната инфраструктура, ремонтът ще струва малко над четири милиона евро. Ако бъде рехабилитирана само настилката, нужните средства ще бъдат около един милион евро.

Предстои цялостен ремонт на Аспаруховия мост във Варна

Ако Общината получи позволение да тегли кредит, ще бъдат ремонтирани отсечки от още четири натоварени булеварда, освен „Вяра“. С част от заема ще бъдат оправени и пет от подлезите в града, сред които и централният, каза още Коцев.

Кметът допълни, че през есента ще започне изграждането на пет модерни детски площадки. Тече обществена поръчка за изграждане на парк „Младост“. По думите на Коцев проектът за него е готов.

БТА

По същия начин стоят нещата и за обособяването на нов парк, който ще носи името „Република“. За изпълнението на тези проекти се очаква финансиране от държавата по линия на програмата за общините. С европейски средства ще бъде изграден парк "Елин Пелин", който ще се намира близо до едноименното училище в града.

Зам.-кметът по финансовите въпроси Кирил Симеонов допълни, че без теглене на заем, мащабни проекти няма как да бъдат реализирани. Неговите очаквания са, че бюджетът на общината за настоящата година може да бъде приет най-рано през октомври.

"Реално, повечето от разходите вече са направени, така че задачата е да завършим успешно годината и да обезпечим всички дейности в града", допълни Симеонов. Поради тази причина администрацията вече започва да работи върху бюджет 2027.

Предстои избор на изпълнител, който ще реализира проекта за оправяне на панорамния път Варна-Златни пясъци, в района на свлачището „Трифон Зарезан“, съобщи кметът на града Благомир Коцев. Той припомни, че средства са осигурени чрез европейски инструменти. Съфинансирането от общинския бюджет е одобрено от Общинския съвет.

Зам.-кметът Пламен Китипов допълни, че са подадени две оферти. Той припомни, че в района ще бъде изградена естакада, която ще е с дължина около 260 метра. "Проектът не предвижда укрепване на свлачището, което варненци знаят като "Трифон Зарезан". С изпълнението на този проект се очаква значително да бъде облекчен трафикът между града и курортния комплекс", посочи още Китипов.