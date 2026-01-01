Дакота Джонсън и Тъкър Пилсбъри, познат с артистичния си псевдоним Role Model, са се разделили след около осем месеца връзка. Новината идва само седмици след като 29-годишният американски певец направи отношенията им публични, включвайки гласа на актрисата в новия си албум.

36-годишната звезда от „Материалистите“ и 29-годишният музикант от Мейн са прекратили връзката си „преди известно време“, твърди източник пред People. Двамата за първи път бяха заснети заедно през декември, когато вечеряха в Лос Анджелис.

Раздялата идва малко след като отношенията им изглеждаха по-сериозни от всякога. Източник, близък до двойката, описа двамата като „много на една вълна“ и заяви, че отношенията им се развивали „съвсем естествено“.

Джонсън дори участва в новия трети студиен албум на Role Model — „Harmony, Chuck Timely & the Hourglass“, който дебютира на десето място в американската класация Billboard 200.

В песента „Love I You“ актрисата и певецът водят кратък закачлив диалог. Тъкър ѝ казва, че е перфектна, а тя му отвръща, че вероятно казва същото на всички.

„Добре, а работи ли?“, пита той.

„Да. Но не казвай на никого“, отвръща Джонсън.

В интервю за Rolling Stone Role Model разказва, че включването на гласа на актрисата в песента е било своеобразно публично признание за връзката им. Първоначално обаче той се колебаел дали да направи отношенията им част от музиката си. По думите му продуцентът Мейсън Ступс в крайна сметка го убедил да опита.

„Един ден ме убеди и просто казах: „Да, нека опитаме.“ И беше невероятно. Гласът ѝ беше перфектен“, разказва той.

Певецът признава, че е очаквал появата на Джонсън в песента да предизвика интерес в интернет, но според него това е направило композицията още по-специална.

„Очевидно знаеш, че това ще доведе до дискусии онлайн, но също така направи песента наистина специална за мен. А тя беше страхотна — направи го от един опит. Беше много впечатляващо“, казва той.

През 2024 г. Role Model издаде албума „Kansas Anymore“, който до голяма степен е вдъхновен от раздялата му с инфлуенсърката Ема Чембърлейн. Двамата бяха заедно около три години, преди да прекратят отношенията си през 2023 г.

„Това определено беше албум за разбито сърце, който изследваше темите за самотата през призмата на раздялата“, разказва Пилсбъри пред списание Interview.

Певецът споделя, че по време на работата по албума е преминавал през период, в който се е чувствал изгубен и несигурен за бъдещето си.

„Бях на възраст, в която хората се женят, приятелите се влюбват и правят следващите си крачки. А аз бях заседнал във времето и имах чувството, че животът минава покрай мен“, казва той.

Днес Role Model има около 11,9 милиона месечни слушатели в Spotify. На 9 септември той трябва да даде началото на 34-дневното си турне „Chuck on Tour“ с концерт в Бенд, Орегон.

Пилсбъри ще направи и своя актьорски дебют като Кейлъб в романтичната комедия на Лена Дънам „Good Sex“. Във филма, който се очаква да излезе по-късно тази година в Netflix, участват още Натали Портман, Марк Ръфало, Мег Райън и Рашида Джоунс.